Droogte baart boeren en boswachters zorgen: "Vijf voor twaalf"

Prioritair toegang tot water

Rudy teelt witloof. Dat moet normaal gezien nu in de grond, maar een dorre akker is moeilijk te bewerken. “De droogte speelt ons parten, als witloofteler staat nu de zaaiperiode van het witloof voor de deur", zegt Rudy.

Morgen zit de droogtecommissie samen om eventuele maatregelen te bespreken. De Boerenbond wil alvast dat de Vlaamse boeren prioritaire toegang krijgen tot water. "Zo niet zal de schade heel groot en onomkeerbaar zijn", klinkt het bij de landbouworganisatie.

"Wij kunnen nog een beetje wachten op echte groeidagen," zegt Rudy. "Maar laat ons nog een week wachten en dan wordt het toch wel zeker vijf voor twaalf.”

"Verhoogd toezicht"

Ook in Buggenhoutbos is de droogte voelbaar. "Iedereen blijft welkom in de bossen", zegt Reinhart. "Er is verhoogd toezicht door de boswachters om brandjes te vermijden. Er mag niet gerookt worden, geen vuurtjes gemaakt worden. En zeker als er kinderen aan het spelen zijn, moet dat onder begeleiding."

Voorlopig geldt voor onze provincie nog geen code rood, zoals wel het geval is in Antwerpen en Limburg. Toch hoeft er niet veel te gebeuren om een bosbrand te veroorzaken. "Je ziet het hier heel duidelijk: de heidevegetatie is heel droog. Die droge vegetatie kan nu heel makkelijk in brand vliegen."