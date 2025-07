In de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk kon Remco Evenepoel vandaag zijn favorietenrol waarmaken. Hij won de tijdrit in Caen. Door een straffe prestatie van Tadey Pogacar die de tweede snelste was, komt de gele trui (nog) niet in handen van de renner uit Schepdaal. Evenepoel blijft tweede in het klassement.