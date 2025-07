Na Vilvoorde vaardigt ook Grimbergen recreatie- en captatieverbod uit op Kanaal

De gemeente neemt de maatregel uit voorzorg en wacht de resultaten van het onderzoek aan het insteekdok Darse in Vilvoorde af. Mogelijk overleden daar meer dan 30 eenden en ganzen aan botulisme. Ook in Grimbergen stelde de Vlaamse Waterweg verdachte overlijdens vast. "We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Daarom is het tot nader order verboden om nog te zwemmen, vissen of water uit het kanaal te gebruiken.”

Heel concreet mag je op Grimbergs grondgebied niet meer zwemmen, kajakken of andere vormen van recreatie op het water uitvoeren. Ook watersporten en vissen op het kanaal zijn verboden. Er mag ook geen water opgepompt worden, noch voor huishoudelijk als voor agrarisch gebruik. Wie het verbod negeert, kan een GAS-boete krijgen. De politie houdt extra toezicht.