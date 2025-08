Waterstoring in Humbeek: weinig tot geen water uit de kraan

De problemen situeren zich in de Benedestraat, de Lusweg en de Kerkstraat. In de Benedestraat zijn de inwoners van de even nummers 2 tot en met 42 getroffen, in de Lusweg gaat het om de bewoners van de nummers 1 tot en met 26 en in de Kerkstraat hebben de woningen met de oneven nummers van 183 tot en met 209 weinig of geen toegang tot water.

Bewoners wordt aangeraden om de kranen dicht te laten en geen elektrische toestellen te gebruiken die aangesloten zijn op het waternet. De Watergroep doet er alles aan om de waterstoring zo snel mogelijk op te lossen. Dat zou ten laatste om 17 uur zijn. Als je na de storing nog last hebt van geel of (licht)bruin water, laat je de kraan best even lopen waardoor het weer helder wordt. Het troebel water is niet schadelijk, het kan dus geen kwaad mocht je er toch van drinken.