Brand in een afvalverwerkend bedrijf in Anderlecht
Hinder op spoorlijn Gent-Brussel door brand in Anderlecht

Een brand in de Brusselse gemeente Anderlecht verstoort het treinverkeer tussen Gent en Brussel. Het bedrijf bevindt zich vlak naast de spoorlijn. De brandweer heeft het vuur in een afvalverwerkend bedrijf onder controle, maar moet nog lange tijd nablussen. Ook een tankwagen uit Dilbeek van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse.

Het vuur ontstond vanmorgen. Een hoop afval van zo'n 50 vierkante meter zou in brand staan. In de omgeving is een dikke rookpluim te zijn, maar het vuur is al onder controle.

Het treinverkeer vanuit Gent is omgeleid via het traject an de reguliere stoptrein. Alleen het treinverkeer vanuit Gent is verstoord, omdat de brand zich vlak naast het spoor Gent-Brussel bevindt. De haltes in Brussel zouden afgeschaft zijn. Check voor je vertrek je traject in de app van de NMBS.

Hinder op het spoor door een brand in Anderlecht

