Hinder op spoorlijn Gent-Brussel door brand in Anderlecht

Het vuur ontstond vanmorgen. Een hoop afval van zo'n 50 vierkante meter zou in brand staan. In de omgeving is een dikke rookpluim te zijn, maar het vuur is al onder controle.

Het treinverkeer vanuit Gent is omgeleid via het traject an de reguliere stoptrein. Alleen het treinverkeer vanuit Gent is verstoord, omdat de brand zich vlak naast het spoor Gent-Brussel bevindt. De haltes in Brussel zouden afgeschaft zijn. Check voor je vertrek je traject in de app van de NMBS.