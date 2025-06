Brandweer neemt nieuwe containertunnel in gebruik

De Vlaams-Brabantse Brandweerschool liet op de PIVO-site in Asse een containertunnel van 120 meter lengte bouwen. Daarin oefenen de brandweerlui voortaan het bestrijden van rampen in tunnels. Dit jaar volgden al 840 brandweerlui uit verschillende hulpverleningszones zo'n training. “Dankzij deze oefenlocatie moeten er geen echte wegentunnels afgesloten worden en kan er geoefend worden in veilige, kwaliteitsvolle omstandigheden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.