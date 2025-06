Aziatische hoornaar zet opmars voort: “Inspanningen onvoldoende”

Aziatische hoornaars zijn een uitheemse wespensoort die een bedreiging vormt voor de inheemse soorten, zoals de Europese wespen. Sinds de start van het seizoen in april werden in Vlaams-Brabant al 350 nesten geteld, vorig jaar waren het er tussen april en eind november 1.350. “De stijging zit in de lijn van de voorspellingen”, zegt Kevin Verbeek van het Expertisecentrum Aziatische hoornaar aan ROBtv. “Het is een hele zachte winter geweest en hebben een heel goed voorjaar gehad. Bovendien doen de bestrijdingsacties en het vangen van de koninginnen weinig aan de cijfers.”

In heel wat gemeenten werden selectieve vallen of lokpotten verspreid onder de inwoners. Door die vallen uit te zetten, worden de ontwakende koninginnen gevangen. “Je zou een daling verwachten door die acties, maar het tegendeel is waar. Een koningin bouwt twee nesten. In het grote nest zitten 3.000 tot 8.000 dieren, waaronder 250 nieuwe koninginnen”, zegt Verbeek. “De hoornaars zijn echte veelvraten. Zij vangen heel veel insecten in de natuur, waardoor je minder bestuiving krijgt.”

Wie zelf een nest van een Aziatische hoornaar vindt, kan contact opnemen met Vespa-watch.