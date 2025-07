Iran wilde Kamerlid Darya Safai uit Wemmel ontvoeren: “Ik zal nooit stoppen met vechten voor vrijheid”

De Belgische politie en veiligheidsdiensten brachten Darya Safai onlangs op de hoogte nadat ze zorgwekkende informatie hadden ontvangen over haar persoonlijke veiligheid. “Uit de informatie werd duidelijk dat het Iraanse regime mij wilde ontvoeren en naar Teheran brengen”, doet ze haar verhaal op sociale media. “Dat zouden ze via Turkije willen doen. Het werd me dus ten stelligste afgeraden om momenteel naar Turkije te reizen.”

De Iraans-Wemmelse tandarts, politica en activiste strijdt al jaren voor meer rechten voor Iraanse vrouwen en tegen het regime in haar geboorteland. “Als jong meisje van 25 heb ik in jullie vreselijke gevangenis gezeten. Ik weet heel goed wat voor monsters jullie zijn en ik weet dat jullie martelen, verminken, verkrachten en vermoorden”, zegt Safai. “Het Westen zou eindelijk eens onder ogen moeten zien hoe driest dit regime te werk gaat. Dit is de naakte waarheid.”

Het nieuws over haar mogelijke ontvoering raakt – toeval of niet - bekend net nadat de Kamer de resolutie van Safai goedkeurde om de Islamitische Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst te zetten. “Het regime plant nu dus om een parlementslid van een Europees land te ontvoeren, te martelen, te berechten en te executeren. Of als pion te misbruiken voor hun gijzelingsdiplomatie”, gaat de Wemmelse verder.

Safai laat alvast weten de strijd niet op te geven en heeft een duidelijke boodschap voor het regime in Iran. “Jullie zijn nu op jullie zwakste ooit. Het ontvoeren van een westers parlementslid zal jullie enkel in een nog penibelere positie brengen. Ook al vrees ik voor mijn leven, nooit zal ik stoppen met vechten voor vrijheid. We zullen blijven doorgaan voor vrede in de hele regio en een beter leven in alle landen die door jullie terreurmilities in oorlog zijn. We strijden voor een Westen zonder jullie terreur en misdaden. En we zullen overwinnen, hoe dan ook”, aldus Safai.