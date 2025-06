Wemmelse wadi’s moeten wateroverlast voorkomen: “Plek is tegelijk ook hondenlosloopweide”

In de P. Remekerstraat in Wemmel stroomde het regenwater vandaag rechtstreeks naar de Maalbeek. Bij veel regenval legde dat extra druk op de waterloop. “Dat regenwater laten we nu vertraagd infiltreren via een cascade van drie wadi’s goed voor een buffering van 455 kubieke meter. Het maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen, zo werd eerder al waterbuffering voorzien op de Reekbeek en dit in de toekomst ook zullen doen op de Amelvonnebeek”, zegt schepen Erwin Ollivier. “Het unieke aan dit verhaal is het gebied een extra krijgt functie als hondenlosloopzone. Dit wordt een attractief gebied voor mens, dier én natuur.”

De Maalbeek en haar zijbeken vormen samen met de Tangebeekvallei de ruggengraat van het open ruimtegebied ten noordwesten van Brussel. De vallei staat echter onder druk door de toenemende bebouwing, verharding en de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. “Droogte, wateroverlast na hevige regenbuien en de daaruit volgende erosie vormen nu al een probleem en zullen de vallei steeds vaker teisteren”, zegt Wim Solie, van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Door dit soort slimme maatregelen te nemen in de vallei en op onze typische kouters herstellen we de sponsfunctie van het landschap en wapenen we ons zo tegen de toenemende klimaatuitdagingen.”