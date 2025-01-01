Rock Teralfene schiet uit de startblokken onder de kerktoren: “We blijven trouw aan onze roots”

Rock Teralfene start het festivalweekend vanavond met een sfeervolle afterwork. DJ Dimi Tijdloos warmt eerst het publiek op, waarna de optredens volgen van de lokale bands Bissart on Target, Minimaal Dissonant en Oasies. “Met Metal Molly staat nog een legendarische rockband uit de nineties op het podium. In de nasleep van hun monsterhit ‘Orange’ uit 1995 stonden ze op grote festivals als Rock Werchter en speelden ze in het voorprogramma van onder andere Therapy? en David Bowie”, zegt Joeri Bombeke voorzitter van Teralvenalf vzw, de organisator van Rock Teralfene. “In 2025 vieren ze de 30ste verjaardag van hun debuutalbum ‘Surgery for Zebra’ met een reeks reünieconcerten. Nog zo’n levende legende is DJ Dirk Stoops. Hij sluit de eerste festivalavond af.”

Morgen opent de zomerbar al om 14 uur met swingende plaatjes van His Dudeness en Gus Benson. Vanaf 18 uur volgen optredens van Deuxerato, Amoebe, Heartland Drive en Checkpoint Charlie, de geweldige partyband die ook al enkele jaren geleden op het Teralfense hoofdpodium stond. “De absolute headliner van de avond is niemand minder dan De Mens”, zegt Bombeke. “Met tijdloze hits als ‘Irene’, ‘Dit is mijn huis’ en ‘Ergens onderweg’ zal de band van Frank Vander linden het publiek ongetwijfeld in vuur en vlam zetten.”

Dankzij de steun van de gemeente Affligem en heel wat sponsors blijft de toegang volledig gratis. “Rock Teralfene blijft trouw aan zijn roots: een kleinschalig, warm festival onder de kerktoren, gedragen door tal van vrijwilligers”, klinkt het.