Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg afgelopen nacht een oproep voor een verkeersongeval op de E40 in Asse. Na een aanrijding tussen een personenvoertuig en een vrachtwagen was er brand ontstaan.

"Het voertuig, met als aandrijving een combitechniek tussen LPG en benzine stond in lichterlaaie bij onze aankomst", klinkt het bij de brandweer. Het team slaagde erin het voertuig te blussen en liet het gas gecontroleerd affakkelen.

"Er vielen twee lichtgewonden", laat de brandweer weten. "Maar niemand werd naar het ziekenhuis vervoerd."