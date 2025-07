Parket Halle-Vilvoorde opent onderzoek naar plannen van Iraanse regime om Darya Safai te ontvoeren

Het onderzoek dat het parket Halle-Vilvoorde opent, moet nagaan hoe concreet de dreiging tegen Darya Safai is. De federale politie ontkent noch bevestigt de bedreigingen. Of de Wemmelse extra beveiliging krijgt, is niet geweten. Safai vluchtte begin jaren 2000 weg uit Iran omdat ze er werd vervolgd voor deelname aan studentenprotesten. Sindsdien voert ze actief strijd tegen het regime in haar geboorteland.