Vijver in Wemmel staat deels droog, maar wordt langzaam opgevuld met proper water

Het waterpeil in de vijver aan de sporthal in Wemmel moest drastisch naar beneden omwille van rioleringswerken. “Een eerste verlaging kwam er om de rioleringsbuizen te kunnen spotten, een tweede om werken te kunnen uitvoeren aan de riolering”, zegt schepen van Leefmilieu Erwin Ollivier. “Een deel van de vijver aan de bovenzijde ter hoogte van de sporthal kwam door het leeglopen, droog te staan. Daardoor kon er aan de riolering worden gewerkt en is de riolering met afvalwater afgekoppeld van de vijver en komt er enkel proper water van de Molenbeek in de vijver.”

Doordat een deel van de vijver droog kwam te staan, zag de gemeente afgelopen weekend de kans schoon om al het vuil uit de vijver te halen. “We hebben hier heel veel plastieken zakken, flessen, volle vuilniszakken, stukken van bromfietsen, een vuilbak en nog veel meer uit de vijver gehaald”, zegt Ollivier. “We konden wel niet zo ver gaan in de vijver, want er is veel slib en je kan er diep in wegzinken. Het is heel spijtig om te zien dat mensen ofwel uit nochalance, ofwel bewust uit vandalisme vuil in de vijver storten.”

De rioleringswerken schieten intussen goed op en moeten eind deze zomer klaar zijn. Het totale project om het afvalwater te scheiden in Ronkel en Dijck kost 2,2 miljoen euro, waarvan ongeveer 1 miljoen euro door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt gesubsidieerd.