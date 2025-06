Red Flames inspireren leerlingen van Sint-Jozefsschool Wemmel: "Normaal zie ik hen gewoon op de televisie"

De Red Flames bereiden zich voor op het Europees Kampioenschap in Zwitserland. Tussen het transpireren door, willen de Flames inspireren. De campagne Fuel the Flames, die de voetbalbond in Asse-Ter-Heide lanceerde, moet jonge meisjes aan het voetballen zetten en houden.

Daarom kreeg de Sint-Jozefsschool in Wemmel vandaag bezoek van drie toppers uit de selectie. De verdedigers Nia Elyn, Amber Tysiak en doelvrouw Nicky Evrard brachten een bezoek aan de school, tot groot jolijt van Arpenita uit het vierde leerjaar. "Kei leuk!" zegt Arpenita. "Ik ben te blij. Normaal zie ik hen gewoon op televisie, maar nu zie ik hen dus in het echt. Dat is echt kei leuk."

De leerlingen kregen de kans om een balletje te trappen met de Flames. Nia Elyn , die voor drie jaar bij RSCA Women tekende, zag potentieel. "Er zitten een paar meisjes bij die voetballen, da's superleuk. Wij hebben dat vroeger nooit gehad op school dat we hier werden aangemoedigd om drie tegen twee te spelen met alleen maar meisjes. Da's super, super leuk", zegt Elyn. "En ook meisjes die totaal niet voetballen kregen we vandaag aan het voetballen. Da's alleen maar positief."