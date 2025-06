Fuel the Flames-campagne afgetrapt in Asse-Ter-Heide: "Niet meer gestopt"

Twee regiogenotes mogen deze zomer mee met de Red Flames naar het Europees Kampioenschap in Zwitserland. Marie Detruyer uit Dilbeek en Kassandra Missipo uit Asse verdedigen de Belgische driekleur.

Behalve de selectie lanceerde de voetbalbond de campagne Fuel the Flames, die moet jonge meisjes laten dromen van een carrière in het voetbal. Daarom maakte bondscoach Gunnarsdóttir de selectie bekend in de kantine van KV Asse-Ter-Heide, waar Missipo haar eerste paar voetbalschoenen versleet. "Vanuit mijn kamer kon ik eigenlijk op dit veld kijken, waar Asse-ter-Heide speelde", zegt Missipo. "En ik moest zeggen, ik voetbalde altijd en overal, maar ik droomde altijd om hier te voetballen. Ik heb altijd aan mijn mama gezegd, ik wil altijd voetballen, voetballen. Toen ben ik met mijn mama naar hier gewandeld en sindsdien is het niet meer gestopt."

Missipo is met plezier het gezicht van Fuel the Flames. "Ik ben misschien een van de voorbeelden van vele meisjes die zijn blijven dromen en er in zijn blijven geloven", zegt de middenvelder van US Sassuolo Calcio. "Ik hoop dat heel veel meisjes, maar ook scholen en clubs een voorbeeld nemen aan de Red Flames. Meisjes met talent mogen we niet opgevenn. We moeten hen laten gaan voor wat ze willen."