Geveltuintjes in opmars in Wemmel: “Goede zaak voor luchtkwaliteit”

Dat er in Wemmel steeds meer geveltuintjes zijn, is goed nieuws voor de luchtkwaliteit, de bescherming van de gevels tegen direct zonlicht en het infiltreren van water in de bodem waardoor de gemeente iets klimaatbestendiger wordt. Klimplanten halen ook zware metalen, stof, ozon en CO2 uit de lucht. In ruil geven ze zuurstof af, een boost aan de biodiversiteit, vruchten en een mooi straatbeeld. “Het project is opgestart in juni 2023”, zegt schepen van Duurzaam Beleid Erwin Ollivier. “Sinds de start zijn er 74 aanvragen, waarvan dertien dit jaar. De plaatsbezoeken en analyses van de aanvragen van 2025 zijn gepland in mei. Van de 61 aanvragen de voorbije jaren zijn er 47 uitgevoerd en 14 afgekeurd of uitgesteld.”

De afkeuring kan gebeuren omdat er bijvoorbeeld te weinig plaats is omdat het voetpad niet breed genoeg is, maar het kan ook dat een gevel niet geschikt is omwille van de kwaliteit van de muur. Soms kan het ook zijn dat de aanplanting wordt uitgesteld omwille van bijvoorbeeld werken in de straat of aan het voetpad. “Straatborden en huisnummers moeten ook leesbaar blijven en er mag geen schade aan eigendom van derden veroorzaakt worden”, zegt Ollivier. “Indien wanbeheer wordt vastgesteld, kan de gemeente na een aanmaning op de kosten van de aanvrager de geveltuin verwijderen. Huizen met een voortuin komen niet in aanmerking.”

Belangrijk om weten: de aanleg van een geveltuintje is volledig gratis en verloopt in overleg met de aanvrager die instaat voor het onderhoud.