Krok & Ko gaat pop-uprestaurant uitbaten tijdens tennistornooi in Groot-Bijgaarden: “Sport verbindt”

Krok & Ko, een project van vzw De Poel, en de tennisclub in Groot-Bijgaarden gaan samenwerken tijdens het tennistornooi dat er van 18 tot en met 28 juni doorgaat. “Tijdens het tornooi zullen de medewerkers van Krok & Ko een pop-up Krok-restaurant uitbaten in onze club”, klinkt het bij de club. “Tijdens ons tennistornooi zullen bezoekers dus niet alleen kunnen genieten van spannende wedstrijden, maar ook van heerlijke kroks, met liefde bereid. Wij zijn ontzettend trots op deze samenwerking. Sport verbindt mensen, en met deze samenwerking willen we tonen dat er voor iedereen een plaats is, zowel op als naast het tennisterrein," aldus de organisatoren.

Krok & Ko is een initiatief van vzw De Poel en telt intussen twee vestigingen, in Itterbeek en Vlezenbeek. Het biedt mensen met een beperking de kans om volwaardig deel te nemen aan het werkleven. “Door hen in te zetten in horeca-activiteit, versterken ze hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en zie je ze groeien op de werkvloer”, klinkt het nog.