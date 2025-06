Kerk in Lot staat opnieuw te koop: “Vraagprijs bedraagt 1,5 miljoen euro”

Bij de eerste verkoopprocedure kreeg een projectontwikkelaar de nodige vergunningen voor een woonzorgcentrum en een kinderdagverblijf in de pastorie, maar tot de uitvoering van de plannen is het nooit gekomen. Het gevolg is een nieuwe verkoopprocedure.

Schepen voor Patrimonium Eddy Deknopper laat weten dat de gemeente nu niet meer zal meebeslissen over de invulling van de site. In het Nieuwsblad staat te lezen dat de vraagprijs rond 1,5 miljoen euro zal schommelen. De toekomstige eigenaar zal wel naar de voorwaarden van het bisdom moeten luisteren. Daar willen ze dat in Lot een zorgvoorziening komt met woongelegenheden en een stille ruimte. De kerk zou niet worden afgebroken.