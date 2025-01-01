Bever decor van Beker van Vlaanderen kaatsen: “Rijke traditie nieuw leven inblazen”

De jeugd die aan het kaatsen is, het is een steeds zeldzamer beeld. “Waar ik naar school ga kent niemand dat eigenlijk.”, zegt Jelle Desmarlières, kapitein bij de U19 van Op en Over Galmaarden. “In Wallonië is het bekender omdat leerlingen het ook op school beoefenen. Ik zou graag hebben dat er meer mensen beginnen met kaatsen. Het is een leuke sport en tof om naar te kijken.” Jelles trainer Geert Boschmans vult aan. “De waaier is zo groot geworden voor de jeugd dat het moeilijk om echt veel van hen aan het kaatsen te binden. Ik spreek niet alleen van tablet en computer, maar ook de keuze en toegankelijk voor alle sporten.”

Er blijven nog maar weinig clubs over in onze regio. De sport verdwijnt zo uit het straatbeeld. Geen bomvolle marktpleinen meer, geen afgesloten wegen meer tijdens het weekend. “Vroeger was kaatsen immens populair”, zegt Jean-Marie Krikilion van Kaatsclub Bever. “Op oude foto’s zie je duizenden mensen rond het kaatsplein op het Plaats in Bever staan. Die folklore was eigen aan de sport. Ik wil die rijke geschiedenis van de club een beetje terugbrengen. We hopen dan ook volgend seizoen rechtstreeks naar Nationale 3 te gaan en proberen verder door te stijgen. Daarnaast is het ook de bedoeling om te starten met een jeugd- en damesploeg.”