Vervangen stootbanden op Ring rond Brussel zorgt voor ellenlange files: “Bijna twee uur aanschuiven”

Sinds zondag vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer een week lang de veiligheidsstootbanden in de middenberm van de Ring rond Brussel tussen de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel. De nieuwe veiligheidsstootbanden zijn groter en moeten bij een ongeval vermijden dat betrokken voertuigen terechtkomen op het andere rijvak. Ondanks dat de werken tijdens de zomervakantie plaatsvinden, veroorzaken ze al enkele dagen ellenlange files.

Vanochtend was het er tot twee uur aanschuiven vanuit Wallonië richting Brussel. Het verkeer moet er tijdelijk over één rijvak. “De situatie zou vanaf morgen iets vlotter verlopen, aangezien veel mensen al op de hoogte zijn van de vertragingen en morgen bovendien de laatste werkdag is”, meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder bij het Vlaams Verkeerscentrum aan Bruzz.