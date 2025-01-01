Meer dan 20 ton aan sluikstorten opgeruimd aan Vilvoordselaan, vlakbij grens met Vilvoorde

Langs de Vilvoordselaan in Schaarbeek, dat is het verlengde van de Schaarbeeklei in Vilvoorde, is de voorbije weken meer dan 20 ton afval opgeruimd. Dat laat Net Brussel weten. Om de voorkomen dat sluikstorters er in de toekomst opnieuw afval dumpen, zijn tientallen witte blokken geplaatst. Daardoor kunnen wagens er nog maar in beperkte mate halt houden of parkeren. Tijdens de opruimactie legde Net Brussel ook een illegale handel in vuilnisophaling bloot.