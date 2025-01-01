Witte blokken op de Vilvoordselaan moeten sluikstorters ontmoedigen

Meer dan 20 ton aan sluikstorten opgeruimd aan Vilvoordselaan, vlakbij grens met Vilvoorde

Langs de Vilvoordselaan in Schaarbeek, dat is het verlengde van de Schaarbeeklei in Vilvoorde, is de voorbije weken meer dan 20 ton afval opgeruimd. Dat laat Net Brussel weten. Om de voorkomen dat sluikstorters er in de toekomst opnieuw afval dumpen, zijn tientallen witte blokken geplaatst. Daardoor kunnen wagens er nog maar in beperkte mate halt houden of parkeren. Tijdens de opruimactie legde Net Brussel ook een illegale handel in vuilnisophaling bloot.

Bij het ontdekken van de illegale handel in vuilnisophaling, bleek dat een man bij particulieren bouwafval van mensen ophaalde en daar meer dan 1.000 euro voor vroeg. Het opgehaalde afval dumpte hij vervolgens langs de Vilvoordselaan. Hij moet bijna 3.000 euro aan opruimkosten betalen, later volgt nog een boete van enkele duizenden euro.

