Basketbalveld Maurits Duchéhof in Vilvoorde wordt hypecourt: “In dezelfde kleuren als je in het park ziet”

Het Vilvoordse project maakt deel uit van de heropwaardering van het Maurits Duchépark. Op het kunstwerk zijn heel wat vogels te zien en de kleuren komen overeen met de omgeving. Om het kunstwerk tot een goed einde te brengen begon Han met het veld te verdelen in vlakken.

“Dat zorgt er eigenlijk voor dat je het in behapbare stukjes opdeelt”, zegt Han Coussement, kunstenaar uit Vilvoorde. “Je moet zien dat de lijnen niet scheef zijn en een beetje vertrouwen hebben in je tekenskills. Voor het veld gebruik ik oranje en groene tinten, kleuren die in het park terugkomen. Op het ontwerp zie je verder vogels en vleugels, maar dan een beetje organischer.”