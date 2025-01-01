Noor Vidts past voor WK door aanslepende hamstringblessure: “Beste keuze voor de toekomst”

In 2024 won Vidts brons op de Olympische Spelen, maar 2025 is geen succesjaar voor de Vilvoordse atlete. Ze kampt met een chronische blessure aan haar hamstrings waar ze verstek moet laten gaan voor de Memorial Van Damme en het WK atletiek in Tokio. Vidts traint al enkele maanden met pijn en de revalidatie loopt moeizamer dan verwacht. Door de blessure gaf ze eerder al verstek voor het EK indoor, kon ze haar wereldtitel op het WK indoor niet verdedigen en was ze er ook op het EK voor landenteams niet bij. Nu past ze ook voor de.

“We hebben besloten om dit jaar over te slaan”, zegt Vidts in gesprek met Sporza. “Ik heb niet genoeg kunnen trainen op een zevenkamp af te leggen. Ik denk dat dat de beste keuze is naar de toekomst toe. Er komt de volgende jaren heel wat moois aan. We focussen op de Spelen in Los Angeles, dus ik wil graag nog wat jaren mooie prestaties neerzetten. Daar moet je soms iets voor opofferen.”