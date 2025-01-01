Noor Vidts past voor WK door aanslepende hamstringblessure: “Beste keuze voor de toekomst”

Noor Vidts komt dit atletiekseizoen niet meer in actie. Ze past voor de Memorial Van Damme en het WK atletiek in Tokio. Vidts kampt al een tijdje met een aanslepende hamstringblessure en de revalidatie verloopt moeizamer dan verwacht.

In 2024 won Vidts brons op de Olympische Spelen, maar 2025 is geen succesjaar voor de Vilvoordse atlete. Ze kampt met een chronische blessure aan haar hamstrings waar ze verstek moet laten gaan voor de Memorial Van Damme en het WK atletiek in Tokio. Vidts traint al enkele maanden met pijn en de revalidatie loopt moeizamer dan verwacht. Door de blessure gaf ze eerder al verstek voor het EK indoor, kon ze haar wereldtitel op het WK indoor niet verdedigen en was ze er ook op het EK voor landenteams niet bij. Nu past ze ook voor de.

“We hebben besloten om dit jaar over te slaan”, zegt Vidts in gesprek met Sporza. “Ik heb niet genoeg kunnen trainen op een zevenkamp af te leggen. Ik denk dat dat de beste keuze is naar de toekomst toe. Er komt de volgende jaren heel wat moois aan. We focussen op de Spelen in Los Angeles, dus ik wil graag nog wat jaren mooie prestaties neerzetten. Daar moet je soms iets voor opofferen.”

Meest bekeken

KHO Huizingen gaat thuis kopje onder tegen Bierbeek en mist promotie
Sport

KHO Huizingen gaat thuis kopje onder tegen Bierbeek en mist promotie: "Sowieso mooi wat we met deze groep bereikt hebben"

maa 19 mei
Mobiliteit
Samenleving
Groen

Boot Tijs Boelens geblust in Brussel: "Vuurhaard vlug gedoofd, geen gekwetsten."

Grote Daalstraat
Mobiliteit

Grote Daalstraat Zaventem vanaf maandag jaar lang afgesloten voor heraanleg: "Veel hinder, maar noodzakelijke ingrepen"

woe 13 aug
Alle remmen los in nachtclub Zuco
Samenleving

Nachtclubeigenaar stopt ermee en zet Zuco in Roosdaal te koop: "waar locatie en potentieel samenkomen"

woe 13 aug
De luchthaven in Zaventem
Samenleving
Groen
Economie

Studie DHL: "Omwonenden luchthaven geen voorstander van verbod op nachtvluchten"

woe 9 jul

Meer nieuws uit de regio

Witte blokken op de Vilvoordselaan moeten sluikstorters ontmoedigen
Samenleving

Meer dan 20 ton aan sluikstorten opgeruimd aan Vilvoordselaan, vlakbij grens met Vilvoorde

De mural in de Groenstraat in Vilvoorde
Cultuur
Samenleving

Kleurrijke muurschildering gooit hoge ogen in de Groenstraat: “moest verbindend zijn, iets voor iedereen”

Joachim Bresseel verzorgt tijdens de zomervakantie mee de dieren van GO! Horteco
Onderwijs
Groen

Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

woe 13 aug
Jeugd
Sport
Cultuur

Basketbalveld Maurits Duchéhof in Vilvoorde wordt hypecourt: “In dezelfde kleuren als je in het park ziet”

vrij 8 aug
Samenleving

Hilse en Elixir trekken door Vilvoordse straten: “Stad is onlosmakelijk verbonden met het Brabants trekpaard”

vrij 8 aug