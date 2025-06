Grote vissterfte op de Mark door warm weer: “Zorgwekkende situatie”

Het waren buurtbewoners die aan de Boesmolen in Herne heel wat dode vissen zagen drijven. “Door de aanhoudende warmte en de lage waterstand is er momenteel inderdaad van een grote vissterfte op de Mark”, zegt burgemeester van Pajottegem Kris Poelaert. “De Vlaamse Milieumaatschappij werd intussen verwittigd en heeft al actie ondernomen: het debiet werd verhoogd om extra zuurstof toe te voegen, en er is een beluchter geplaatst.”

Vissterfte komt wel vaker voor bij warm weer. Door de warmte stijgt de temperatuur van het water, waardoor er minder zuurstof in het water zit. Daarenboven verdampt het water sneller, waardoor het waterpeil van de waterlopen zakt en het water nog verder opwarmt. “Met nog warmere dagen op komst, blijft de situatie zorgwekkend en is een snelle verbetering helaas niet te verwachten. We volgen alles nauwgezet op”, besluit Poelaert.