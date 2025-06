Bibnick verhuist van Herne naar Galmaarden: "Alle inwoners van Pajottegem zijn welkom"

in de Baljuwtuin in Galmaarden (Pajottegem) vond gisterennamiddag de Bibnick plaats. Kinderen tussen 3 en 8 jaar kregen een feestelijke namiddag vol verhalen, spelletjes en lekkernijen voorgeschoteld. De Bibnick wil mensen samenbrengen en inzetten op de taalontwikkeling van kinderen. Het evenement is al langer een traditie in Herne en was nu uiteraard toegankelijk voor alle inwoners van Pajottegem. Het thema dit jaar was circus.