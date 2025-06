Gooikse G-voetballers kapen twee medailles weg op Special Olympics in Kortrijk

De voorbije dagen namen 3.500 G-sporters het in Kortrijk tegen elkaar op tijdens de nationale spelen van Special Olympics. Onder meer voetbal stond op het programma. De Pajotse club Kester-Gooik was er met twee ploegen actief en zij vielen allebei in de prijzen. “De eerste ploeg heeft een schitterende tweede plaats behaald na een fel bevochten wedstrijd tegen City Pirates uit Antwerpen. Na de verlengingen stond het 0-0, maar in de penalty’s moesten we de duimen leggen met 3-4”, vertelt Walter Tielemans, coördinator van de G-voetbalwerking van Kester-Gooik.

De tweede ploeg won de strijd om het brons tegen Arc-en-Ciel uit La Louvière. “Aan de rust stonden we nog 1-3 achter, maar na een schitterende tweede helft kwamen we terug tot 3-3. In de verlengingen gingen we op en over de tegenstander en werd het uiteindelijk 3-6. Daardoor keren beide ploegen met een medaille naar huis. Een resultaat waar we als club heel trots op zijn”, aldus Tielemans.