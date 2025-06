Hommels tellen op de Kesterheide met vrijwilligers van Natuurpunt

Op de Kesterheide in Gooik werd dit weekend naar hommels gespeurd. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel, goed voor meer dan 8.600 waarnemingen van 12 varianten van het diertje. De actie was de aftrap van de campagne "Niet meppen, wel appen". Wij kregen op de Kesterheide tekst en uitleg van Christine en Johan van Natuurpunt.