Massa volk op jaarmarkt in Herne: “Voor de sfeer alleen al moet je hier zijn”

De jaarmarkt in Herne vanuit de lucht bewonderen, het is ook tijdens de 46ste editie het hoogtepunt van de dag. “Het was mijn allereerste keer en ik zou het nog een keer doen. Het was een spectaculair overzicht over de regio”, zeggen Anja en Kurt als met de beide voeten terug op de begane grond staan. Intussen lopen de straten rondom de kerk in Herne aardig vol. “Alleen voor de sfeer moet je al eens komen”, zegt Alexander Bister. “Maar ook alle kraampjes bekijken, de landbouwmachines en tractoren, enzovoort. Het is elk jaar een groot feest.”

Er zakken maar liefst 30.000 mensen af naar Herne. De jaarmarkt blijft een topper, ook nu de gemeente deel uitmaakt van Pajottegem. “Het is een formule waar geen sleet op zit en een vaste waarde in onze regio en bij uitbreiding de hele provincie”, zegt burgemeester Kris Poelaert. Provinciegouverneur Jan Spooren kan dat alleen maar beamen. “Het is enorm hoeveel volk naar hier komt. Het is één van de mooiste evenementen in Vlaams-Brabant”, aldus Spooren.