De eerste steen van het nieuwe woonproject WOL U is gelegd
© ION

Eerste steen voor 199 woningen en landschapspark in Woluwedal

In Zaventem is de eerste steen gelegd van de nieuwe woonbuurt WOL U. Die komt in het Woluwedal op de terreinen van het voormalige kantoorcomplex Woluwe Office Garden. De oude gebouwen zijn, op de kelderverdieping met ondergrondse parking na, volledig gesloopt en moeten plaats ruimen voor woningen voor 199 gezinnen en alleenstaanden. De projectontwikkelaars kiezen voor een groen woonproject aan de oever van de Woluwe en met een groot park. Als alles vlot verloopt, nemen de eerste bewoners er eind 2027 hun intrek.

"Het woonproject omvat zeven moderne en duurzame gebouwen, van vier tot vijf verdiepingen hoog. Door hun kleinschalige karakter gaan ze op in het groene landschap. Samen bieden ze plaats aan 199 appartementen. Er is ook plaats voor een kinderopvang, vrije beroepen en er is handelsruimte," licht Tom Bosman, technisch directeur van aannemer STRABAG toe.

De site van het voormalige kantoorcomplex van 32.000 m2 wordt voor de helft onthard. Heel wat beton moet wijken voor een parklandschap van 22.000 m2 groot, met streekeigen planten, blomeen en bomen. "Het is de bedoeling om de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van de Woluwe opnieuw te vergroten. Via enkel trappen wordt het mogelijk om tto aan de oever te geraken. Het is een voorzichtige oefening die we maken in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en landschapsarchitect Erik Dhont. Door op een doordachte manier de omgeving aan te leggen, maken we van deze nieuwe wijk een kwalitatieve leefomgeving," stelt Alexis Spaas van projectontwikkelaar ION.

Simulatiebeeld woonproject WOL U
© ION

Meest bekeken

Samenleving
Politiek

Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

Jeugd
Politiek
Economie

Spinibo protesteert tegen uitbesteding buitenschoolse kinderopvang in Asse: "Een mes in de rug gekregen"

din 25 nov
Economie

Derde dag vakbondsacties: stakingspiketten bij tal van bedrijven

Mobiliteit

Parking Carina voorziet extra parkeerplaatsen in Asse: "Geschikt voor ouders die hun kinderen op school afzetten"

Justitie

Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

din 25 nov

Meer nieuws uit de regio

Brussels Airport
Economie

Meer dan de helft van aankomende vluchten geschrapt op Brussels Airport, economische schade loopt verder op

Justitie

Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

din 25 nov
Lenneke Marelaan in Zaventem
Justitie

15 maanden cel met uitstel nadat kogel slaapkamer 15-jarig meisje doorboort

maa 24 nov
Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov
Brussels Airport
Mobiliteit

Door staking vertrekt volgende week woensdag geen enkel vliegtuig op Brussels Airport

woe 19 nov