Eerste steen voor 199 woningen en landschapspark in Woluwedal

"Het woonproject omvat zeven moderne en duurzame gebouwen, van vier tot vijf verdiepingen hoog. Door hun kleinschalige karakter gaan ze op in het groene landschap. Samen bieden ze plaats aan 199 appartementen. Er is ook plaats voor een kinderopvang, vrije beroepen en er is handelsruimte," licht Tom Bosman, technisch directeur van aannemer STRABAG toe.

De site van het voormalige kantoorcomplex van 32.000 m2 wordt voor de helft onthard. Heel wat beton moet wijken voor een parklandschap van 22.000 m2 groot, met streekeigen planten, blomeen en bomen. "Het is de bedoeling om de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van de Woluwe opnieuw te vergroten. Via enkel trappen wordt het mogelijk om tto aan de oever te geraken. Het is een voorzichtige oefening die we maken in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en landschapsarchitect Erik Dhont. Door op een doordachte manier de omgeving aan te leggen, maken we van deze nieuwe wijk een kwalitatieve leefomgeving," stelt Alexis Spaas van projectontwikkelaar ION.