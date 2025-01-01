Meer dan 1.300 zonnepanelen op TUI-gebouw aan luchthaven: "Grote uitdaging is dat ze de piloten niet verblinden"

Vanaf vandaag voorzien zo'n 1.358 zonnepanelen op het dak van het TUI-hoofdkantoor van groene stroom. Omdat het hoofdkantoor vlakbij de luchthaven in Zaventem ligt, is de plaatsing geen sinecure geweest. "Elk project heeft zo zijn uitdagingen en veiligheid is belangrijk", zegt Paul Minjauw, managing director van Eneco Solar, "maar hier is veiligheid primordiaal. Ik denk één van de grote uitdagingen is dat de panelen niet reflecteren voor de piloten die aan het landen of aan het opstijgen zijn."

Om dezelfde reden zijn er afgelopen zomer zo'n 230.000 zonnepanelen in de buurt van de Nederlandse luchthaven in Schiphol verdwenen. Eneco Solar heeft een oplossing bedacht. "We zorgen voor een speciale oriëntatie en speciale panelen met een anti-reflectiecoating", zegt Minjauw. Ook de dakconstructie is niet doorsnee. "De constructie komt uit de wegenbouw. Tot voor kort was het één van de grootste overspanningen in België. Meer dan 147 meter zonder steunen in het midden", zegt Gunther Hofman, managing Director van Tui Fly België. "Dat is heel wat."

Het zonnepark voorziet de onderhoudsloodsen voor vliegtuigen van groene stroom. "Ongeveer de helft van ons verbruik zal nu groen zijn", zegt Hofman. "We verbruiken 70 procent van de opgewekte energie. De andere dertig procent geven we terug aan het elektriciteitsnetwerk."