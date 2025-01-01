Meer dan 1.300 zonnepanelen op TUI-gebouw aan luchthaven: "Grote uitdaging is dat ze de piloten niet verblinden"

Reisorganisatie TUI heeft meer dan 1.300 zonnepalen op het dak van zijn hoofdkantoor geplaatst - goed voor meer dan de helft van het dagelijkse verbruik van het gebouw. In de buurt van de luchthaven gaat zo'n onderneming met flink wat uitdagingen gepaard.

Vanaf vandaag voorzien zo'n 1.358 zonnepanelen op het dak van het TUI-hoofdkantoor van groene stroom. Omdat het hoofdkantoor vlakbij de luchthaven in Zaventem ligt, is de plaatsing geen sinecure geweest. "Elk project heeft zo zijn uitdagingen en veiligheid is belangrijk", zegt Paul Minjauw, managing director van Eneco Solar, "maar hier is veiligheid primordiaal. Ik denk één van de grote uitdagingen is dat de panelen niet reflecteren voor de piloten die aan het landen of aan het opstijgen zijn."

Om dezelfde reden zijn er afgelopen zomer zo'n 230.000 zonnepanelen in de buurt van de Nederlandse luchthaven in Schiphol verdwenen. Eneco Solar heeft een oplossing bedacht. "We zorgen voor een speciale oriëntatie en speciale panelen met een anti-reflectiecoating", zegt Minjauw. Ook de dakconstructie is niet doorsnee. "De constructie komt uit de wegenbouw. Tot voor kort was het één van de grootste overspanningen in België. Meer dan 147 meter zonder steunen in het midden", zegt Gunther Hofman, managing Director van Tui Fly België. "Dat is heel wat."

Het zonnepark voorziet de onderhoudsloodsen voor vliegtuigen van groene stroom. "Ongeveer de helft van ons verbruik zal nu groen zijn", zegt Hofman. "We verbruiken 70 procent van de opgewekte energie. De andere dertig procent geven we terug aan het elektriciteitsnetwerk."

Meest bekeken

Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Politiek
Onderwijs
Samenleving

Burgemeester Kurt en schepen Hannelore vervangen stakende leerkrachten: “Lerarenopleiding komt van pas”

din 14 okt
Sport

Na twee jaar blessureleed kroont Maurine Ricour uit Bever zich tot Belgisch kampioen duatlon

din 14 okt

Meer nieuws uit de regio

David Hubert bij Union
Sport

Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise: "Niet lang moeten twijfelen"

maa 13 okt
De inhuldiging van Brucargo Centraal
Economie

Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

maa 13 okt
Brussels Airport
Economie
Politiek

Vlaanderen nu ook officieel grootste aandeelhouder Brussels Airport

don 9 okt
Economie

IKEA-werknemers leggen werk neer: "Luik de voortrekker"

din 7 okt
Groen

Kleine Beek in Zaventem wordt losgekoppeld van riolering: “Al meer dan zeven jaar aan het wachten”

zon 5 okt