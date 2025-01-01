Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise: "Niet lang moeten twijfelen"

Kersvers Union-trainer David Hubert uit Asse legt er meteen de pees op tijdens zijn eerste training. Enkele dagen geleden stond Hubert nog aan het roer OH Leuven, de voorlaatste in de stand en nu mag hij zich opmaken om het volgende week op te nemen tegen Inter in de Champions League. "Het zijn chaotische dagen geweest, maar zo gaat dat soms in voetbal. Alles moest snel gaan en zonder dat je het goed en wel beseft, sta je hier op het trainingsveld en leid je de eerste training."

De komst van Hubert is misschien een verrassende, maar ook een doordachte keuze, klinkt het bij CEO van Union Saint-Gilloise Philippe Bormans. "We waren natuurlijk op zoek naar iemand die de competitie kent, die jong en ambitieus is. In het verleden hebben we ook altijd gekozen voor iemand die zich wil smijten in de visie van Union en wil geloven in de manier waarop onze club werkt. We hebben een lijst van 17 mogelijke coaches gereduceerd naar 3 en zijn met die laatsten in gesprek gegaan. Het was vrij snel duidelijk dat de keuze voor David Hubert de enige juiste is."