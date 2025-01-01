Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise: "Niet lang moeten twijfelen"
David Hubert is de nieuwe trainer van voetbalclub Union Saint-Gilloise. De 37-jarige Assenaar komt over van OH Leuven, waar hij sinds dit seizoen aan de slag was. Hubert leidde deze middag al de trainingen van de landskampioen in het oefencomplex in Zaventem. Eerder was Hubert ook al trainer van Anderlecht. Nu volgt hij bij Union Pocognoli op, die naar AS Monaco trok.
Kersvers Union-trainer David Hubert uit Asse legt er meteen de pees op tijdens zijn eerste training. Enkele dagen geleden stond Hubert nog aan het roer OH Leuven, de voorlaatste in de stand en nu mag hij zich opmaken om het volgende week op te nemen tegen Inter in de Champions League. "Het zijn chaotische dagen geweest, maar zo gaat dat soms in voetbal. Alles moest snel gaan en zonder dat je het goed en wel beseft, sta je hier op het trainingsveld en leid je de eerste training."
De komst van Hubert is misschien een verrassende, maar ook een doordachte keuze, klinkt het bij CEO van Union Saint-Gilloise Philippe Bormans. "We waren natuurlijk op zoek naar iemand die de competitie kent, die jong en ambitieus is. In het verleden hebben we ook altijd gekozen voor iemand die zich wil smijten in de visie van Union en wil geloven in de manier waarop onze club werkt. We hebben een lijst van 17 mogelijke coaches gereduceerd naar 3 en zijn met die laatsten in gesprek gegaan. Het was vrij snel duidelijk dat de keuze voor David Hubert de enige juiste is."
Ondanks dat Hubert trainer was van Leuven heeft de Assenaar niet lang getwijfeld. Union is voor hem een mooie uitdaging waar hij voor de club en zichzelf een stap hogerop wilt zetten. "Je bent landskampioen en speelt Champions League, dus het zijn nieuwe uitdagingen en een nieuw statuut", zegt Hubert. "Dat ervoor zorgt dat er nu de volgende stappen gezet moeten worden. Dit is een club die getoond heeft om elk jaar stappen vooruit te willen zetten. Mijn taak daarin nogmaals is om de club daarin zoveel mogelijk te helpen."