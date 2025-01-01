Grondwitloofseizoen geopend in Steenokkerzeel: "Toonbeeld van ambacht, vakmanschap en traditie"

In Steenokkerzeel is het nieuwe grondwitloofseizoen van start gegaan. Daarvoor brachten het gemeentebestuur, Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns en gedeputeerde Tom Dehaene een bezoek aan grondwitloofteler Dewinter-Marine in Perk.

Op het landbouwbedrijf van Rita in Perk, die na het overlijden van haar man de traditie van het grondwitloof voortzet, is vanochtend het nieuwe grondwitloofseizoen op gang getrapt. “Het is veel meer dan zomaar een groente. Het is een stukje erfgoed, een toonbeeld van ambacht, vakmanschap en traditie”, zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns. “Van generatie op generatie geven telers hun kennis en liefde voor dit product door. Dankzij de inzet van onze landbouwers kunnen we blijven genieten van dit unieke streekproduct.”

De hele dag gooit het grondwitloofbedrijf in Perk zijn deuren open voor het grote publiek. Bezoekers krijgen er de kans om het teeltproces van nabij te ontdekken en kunnen genieten van een namiddag in het teken van het ‘witte goud’. Op die manier krijgen de bezoekers een unieke blik achter de schermen van de witloofteelt, die zo typisch is voor de regio.

“Met deze seizoensopening willen we een brug slaan tussen landbouw, streekproducten en het brede publiek. Dit is niet alleen een feestelijke aftrap van het nieuwe seizoen, maar ook een kans om stil te staan bij de kennis en het vakmanschap achter een écht streekproduct. We mogen niet vergeten dat grondwitloof telen veel tijd, zorg en inzet vergt,” aldus burgemeester Kurt Ryon.

