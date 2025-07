Gemeenteraad keurt motie goed voor eerbetoon aan Danny Verbiest: "Waarom niet de Samsonstraat?”

Danny Verbiest overleed op 14 april op 79-jarige leeftijd. Verbiest werd vooral geliefd als Samson in het iconische televisieprogramma Samson & Gert, dat liep van 1990 tot 2006. Ook als knutselaar in het vroegere kinderprogramma Kameleon verwierf hij bekendheid.

De motie werd ingediend door Barbara de Bakker (Groen), die pleitte voor een officieel eerbetoon aan de man die generaties Vlamingen wist te betoveren. “Danny Verbiest is misschien niet hét bekendste gezicht uit Vilvoorde, maar hij is wél een bekende Vilvoordenaar”, aldus De Bakker. “Hij was acteur, presentator, scenarist, mede-oprichter van Studio 100, maar vooral poppenspeler en de geestelijke vader van Samson. Meerdere generaties Vlaamse kinderen zijn opgegroeid met zijn werk en daar tel ik mezelf bij. Een eerbetoon aan deze man lijkt ons dan ook op zijn plaats. Dat kan klein, maar het liefst zien we zijn naam verschijnen op de lijst van nieuwe straatnamen: Danny Verbieststraat, of waarom niet, de Samsonstraat, mits uitleg en een verwijzing naar de bedenker.”

Burgemeester Jo De Ro (Open VLD) reageerde namens de meerderheid positief op het voorstel. “Danny Verbiest is geboren in onze stad en heeft er ook effectief gewoond, al hebben zijn vader en zus hier langer verbleven. We nemen deze suggestie mee wanneer er een procedure voor nieuwe straatnamen opgestart wordt. Dat kan echter evengoed een nieuw plein of speelplein zijn.”