Woonpunt Zennevallei versterkt huurders via woordenboekje Nederlands: “Essentieel om hier te wonen”

Woonpunt krijgt voor het boekje steun van vzw ‘de Rand’ en Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. Het boekje ‘Een woning huren bij Woonpunt Zennevallei’ is beschikbaar in print- als digitale vorm, bevat eenvoudige foto’s en kernwoorden om huurders en medewerkers te ondersteunen in gesprekken over wonen, techniek, poetsen of afspraken. Het hulpmiddel is bedoeld voor wooncoaches, technici, poetsvrouwen en onthaalmedewerkers die vaak rechtstreeks met huurders in contact komen.

“Als verhuurder zetten we in op een goede relatie met onze huurders,” zegt Hugo Vandaele, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Die relatie kan alleen tot stand komen via de meest evidente gemeenschappelijke taal, en dat is het Nederlands.” Uit cijfers blijkt dat 67% van de klachten bij Woonpunt Zennevallei gaat over burenhinder. Een eerste stap in bemiddeling is altijd communicatie, en wederzijds begrip begint bij het hanteren van eenzelfde taal. Daarom beschouwt Woonpunt taal als een hefboom tot verbinding.”

Daarnaast heeft de woonmaatschappij sinds kort ook een taalpromotiekader uit, met concrete handvaten over hoe je binnen de dagelijkse werking kan omgaan met anderstaligen en hen kan stimuleren om hun kennis van het Nederlands te verbeteren. Vertaald naar Woonpunt Zennevallei betekent dit dat de dienstverlening uitsluitend in het Nederlands gebeurt, met als enige mogelijke uitzondering de contacten met een inwoner van een faciliteitengemeente die zich expliciet beroept op die taalfaciliteiten.

“Vlaanderen gaat hogere taaleisen stellen aan alle sociale huurders”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Om nog een sociale woning te kunnen huren, moet je minstens je eigen mening kunnen uitdrukken in het Nederlands. We stellen wel vast dat er in sommige sociale woningen nog huurders wonen, van in een tijd zonder taalvereisten. We willen dat ook die groep Nederlands leert. Want kennis van het Nederlands is essentieel om hier te wonen.”