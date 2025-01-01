Controleactie politiezone Zennevallei: "Kilo's vlees vernietigd"

Carwashes, kappers, horecazaken en supermarkten; politiezone Zennevallei, brandweerzone Vlaams-Brabant West en heel wat economische inspectiediensten voerden controles uit in verschillende handelszaken. "Slechts enkele waren volledig in orde", klinkt het. "We stelden heel wat overtredingen vast. Gaande van Illegale tewerkstelling, financiële inbreuken tot onjuiste prijsaanduidingen en schendingen van de reclamewetgeving."

Ook de voedselveiligheid werd gecontroleerd. "Daarbij werden meerdere inbreuken vastgesteld, onder meer omwille van slechte koeling", klinkt het bij de politie. "Kilo's vlees uit een restaurant en uit een winkel moesten we vernietigen."

Zulke samenwerkingen tussen verschillende diensten worden regelmatig herhaald. "Ze zijn van groot belang om oneerlijke concurrentie in te dijken, werknemers te beschermen tegen uitbuiting, en de consument te verzekeren van een veilige en eerlijke dienstverlening", laat politiezone Zennevallei weten.