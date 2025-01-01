Controleactie politiezone Zennevallei: "Kilo's vlees vernietigd"

Politiezone Zennevallei nam deel aan een multidisciplinaire economische controleactie. Tweeëntwintig handelszaken in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw kregen een grondige controle.

Carwashes, kappers, horecazaken en supermarkten; politiezone Zennevallei, brandweerzone Vlaams-Brabant West en heel wat economische inspectiediensten voerden controles uit in verschillende handelszaken. "Slechts enkele waren volledig in orde", klinkt het. "We stelden heel wat overtredingen vast. Gaande van Illegale tewerkstelling, financiële inbreuken tot onjuiste prijsaanduidingen en schendingen van de reclamewetgeving."

Ook de voedselveiligheid werd gecontroleerd. "Daarbij werden meerdere inbreuken vastgesteld, onder meer omwille van slechte koeling", klinkt het bij de politie. "Kilo's vlees uit een restaurant en uit een winkel moesten we vernietigen."

Zulke samenwerkingen tussen verschillende diensten worden regelmatig herhaald. "Ze zijn van groot belang om oneerlijke concurrentie in te dijken, werknemers te beschermen tegen uitbuiting, en de consument te verzekeren van een veilige en eerlijke dienstverlening", laat politiezone Zennevallei weten.

Meest bekeken

Samenleving

Brandweer kan vermijden dat voertuigbrand overslaat naar gebouwen

Samenleving
Onderwijs

Hoogtechnologische scanner komt aan in researchpark in Zellik: “Zal gebruikt worden voor baanbrekend onderzoek”

maa 6 okt
Samenleving

Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

Sport
Onderwijs

6.000 jongeren lopen door Halse binnenstad tijdens eerste Urban Run: “Samen leren, samen sporten”

maa 6 okt
Groen

Giftige doornappel gesignaleerd in Grimbergen: "Uittrekken en vernietigen"

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Myriam ontvangt Gouden Sint-Romboutskruis: "Eén van de sterkhouders van de kledijploeg"

Sport
Onderwijs

6.000 jongeren lopen door Halse binnenstad tijdens eerste Urban Run: “Samen leren, samen sporten”

maa 6 okt
3e editie Vontjesstoet trekt door Halle
Samenleving

Vontjesstoet trekt voor derde keer door Halle: “Reuzen spreken jong en oud aan”

zon 5 okt
Samenleving

Tiffany Rugtier is Parel van de Zorgkundigen: “Een hart van goud in de zorg”

maa 6 okt
Groen

Schapen onderhouden mee het Warandepark in Essenbeek

maa 6 okt