Leeuwse broers die verdacht worden van fraude met rijexamens blijven maand langer in de cel

In het onderzoek naar de grootschalige fraude bij theoretische rijexamens door een gezin uit Sint-Pieters-Leeuw blijven de drie verdachten een maand langer in de cel. Dat besliste de Brusselse raadkamer. Het gaat om drie broers die kandidaten tijdens hun theorie-examen via een mini-modem en oortjes de juiste antwoorden op de vragen doorspeelden. Ze vroegen daar gemiddeld 1.500 euro voor.

De aanhouding van de spilfiguur - die eerder al betrapt werd op dergelijke fraude - werd eerder deze week al verlengd, nu ook die van zijn twee broers. Ze spraken met kandidaten af in de buurt van examencentra in het hele land. “Daar werd de kandidaat uitgerust met een mini-modem en oortjes. Nadat alles getest werd, ging de kandidaat naar het examencentrum”, zegt Lieve Chrispeels van het parket Halle-Vilvoorde. “Tijdens het examen krijgt elke kandidaat een hoofdtelefoon waarop de vragen worden afgespeeld. Door de oortjes onder de hoofdtelefoon konden de verdachten meeluisteren, waarna de antwoorden ook via de oortjes werden doorgespeeld.”

Kandidaten betaalden gemiddeld 1.500 euro voor de ‘diensten’. 'De organisatie zou op die manier honderdduizenden euro’s hebben verdiend. Een aantal klanten zijn al geïdentificeerd, waaronder een persoon die eerder was veroordeeld tot een langdurig rijverbod en verplicht was zijn theoretisch examen opnieuw af te leggen”, zegt Chrispeels. Het onderzoek zal verder toelaten om bijkomende personen te identificeren die via deze frauduleuze methode hun rijbewijs hebben behaald. Tijdens een huiszoeking bij de familie werden verschillende voertuigen, luxeartikelen en 16 bankrekeningen in beslag genomen. De drie broers riskeren een celstraf tot 5 jaar en een geldboete.

