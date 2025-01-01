Het Colomapark

Storm Benjamin in de regio: Colomapark en Provinciedomein Huizingen gesloten

Storm Benjamin is op komst. Uit voorzorg sluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het Colomapark af voor bezoekers. Ook Provinciedomein Huizingen houdt de deuren dicht. Ook op andere plaatsen sluit de gemeente parken en bossen.

Het KMI verwacht morgen krachtige windstoten en hevige regenbuien. Storm Benjamin zal vanaf morgenochtend ook over ons land razen en brengt code geel met zich mee.

Uit voorzorg sluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het Colomapark af voor het publiek. "Het risico dat takken van de bomen waaien is te groot. Daarom sluiten we het park preventief af", klinkt het bij de gemeente. " De bibliotheek blijft open, tenzij code oranje wordt afgekondigd." Het park blijft gesloten van donderdagochtend 10.00 uur tot en met vrijdagochtend 7.00 uur. Wie ondanks het verbod het park alsnog betreedt, doet dat op eigen risico.

Ook Provinciedomein Huizingen sluit. "Vrijdag, na het opruimen van eventueel gevallen takken en bomen, heropenen we", klinkt het. De gemeente Meise kondigt ook aan dat ze uit voorzorg de parken en bossen sluit.

