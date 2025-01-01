Dag van de Jeugdbeweging: bokes met choco in Halle, hotdogs in Zemst

Op de Dag van de Jeugdbeweging dragen jongeren in heel Vlaanderen trots hun uniform naar school. In onze gemeenten nemen heel wat gemeenten deel. “Wie in uniform naar de Grote Markt komt, krijgt ’s ochtends een lekker boke met choco voorgeschoteld en muziek”, klinkt het in Halle. “Zo starten we samen de dag goed én zeggen we dankjewel aan alle enthousiaste leiders en leidsters én alle andere vrijwilligers.”

Ook in Vilvoorde start de dag met een ontbijt, maar is er ook een avondspel in het Asiat Park en een karaoke-avond in Jeugdhuis Jiekaa. “”Als jongste stad vieren we met trots elk initiatief waarbij jongeren zelf de handen in elkaar slaan om verbondenheid te creëren. En als we daarbij ook anderen kunnen laten kennismaken met de unieke sfeer van het jeugdwerk, dan is dat de kers op de taart”, zegt schepen van Jeugd Laure Scheerlinck.