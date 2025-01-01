Vakbonden kondigen driedaagse staking aan: “Regering blijft oorverdovend stil”

Vorige week kwamen tussen de 80.000 en 120.000 mensen op straat in Brussel om hun bezorgdheid te uiten over de maatregelen die de regering-De Wever wil nemen om het land financieel terug op orde te krijgen. In gemeenschappelijk front stuurden de vakbonden diezelfde dag een brief naar premier Bart De Wever en de vice-eerste ministers. “Ondanks de grote betoging kregen we echter geen enkele reactie, enkel oorverdovende stilte vanuit de regering”, klinkt het bij de vakbonden. “Meer nog, de premier legde in de begrotingsgesprekken een onverteerbaar menu op tafel die gezinnen en werknemers opnieuw hard zouden raken.”

Met een driedaagse staking op 24, 25 en 26 november voeren de vakbonden de druk op de federale regering verder op. “De maatregelen zijn nog niet gestemd, er is dus nog tijd om het beleid bij te sturen. “We vragen de voltallige regering eindelijk werk te maken van geloofwaardige alternatieven: een ernstige en rechtvaardige vermogensfiscaliteit, een taks op digitale activiteiten voor techgiganten en een serieuze en transparante doorlichting van de miljardensubsidies aan bedrijven”, besluiten de vakbonden.