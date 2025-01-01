ZENDER maakt documentaire over Sint-Veroonmars: "Rijke geschiedenis en betekenis van deze traditie"

In samenwerking met ZENDER, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei maakte videograaf Steef Croes de film over de mars. Zaterdag waren er twee vertoningen van de documentaire. "Je zag duidelijk dat de Sint-Veroonmars leeft in Lembeek en dat er een gemeenschap rond deze traditie bestaat, wat juist het mooie is aan dergelijke projecten — de gedragenheid van het erfgoed door de lokale bevolking", klinkt het bij ZENDER. "De reacties van het publiek waren bovendien zeer positief."

Naast het verloop van de processie wordt ook de rijke geschiedenis en betekenis van deze eeuwenoude traditie belicht. "De documentaire focust daarbij niet enkel op de soldatengroepen en de kasdrager, maar toont ook de vele mensen en verenigingen die samen dit levend erfgoed dragen", klinkt het. "Ze laat bovendien zien hoe muziek een centrale rol speelt in deze jaarlijkse gebeurtenis — niet toevallig werd de voorstelling dan ook ingezet met een muzikale noot."

De film is niet de eerste uit het project van ZENDER en Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Ook over de Bloemencorso in Ternat, de Sint-Antoniusvieringen in Essene en Leerbeek en de Pauwelviering in Galmaarden zijn al documentaires gemaakt.