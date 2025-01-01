ZENDER maakt documentaire over Sint-Veroonmars: "Rijke geschiedenis en betekenis van deze traditie"

Afgelopen zaterdag stelde ZENDER in de Sint-Veronuskerk in de Halse deelgemeente Lembeek de documentaire over de Sint-Veroonmars voor. Er zijn plannen voor nog meer documentaires over immaterieel erfoed uit de regio.

In samenwerking met ZENDER, Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei maakte videograaf Steef Croes de film over de mars. Zaterdag waren er twee vertoningen van de documentaire. "Je zag duidelijk dat de Sint-Veroonmars leeft in Lembeek en dat er een gemeenschap rond deze traditie bestaat, wat juist het mooie is aan dergelijke projecten — de gedragenheid van het erfgoed door de lokale bevolking", klinkt het bij ZENDER. "De reacties van het publiek waren bovendien zeer positief."

Naast het verloop van de processie wordt ook de rijke geschiedenis en betekenis van deze eeuwenoude traditie belicht. "De documentaire focust daarbij niet enkel op de soldatengroepen en de kasdrager, maar toont ook de vele mensen en verenigingen die samen dit levend erfgoed dragen", klinkt het. "Ze laat bovendien zien hoe muziek een centrale rol speelt in deze jaarlijkse gebeurtenis — niet toevallig werd de voorstelling dan ook ingezet met een muzikale noot."

De film is niet de eerste uit het project van ZENDER en Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Ook over de Bloemencorso in Ternat, de Sint-Antoniusvieringen in Essene en Leerbeek en de Pauwelviering in Galmaarden zijn al documentaires gemaakt.

Meest bekeken

Sport

24 op 24! Londerzeel legt nu ook Rupel Boom over de knie

Justitie
Mobiliteit

Bijna 1.800 wagens gecontroleerd bij grootse politieactie: “Schrikt criminelen af en verhoogt veiligheidsgevoel”

Parcours van de Great Breweries Marathon brengt 6.000 deelnemers naar Kasteel Diepensteyn in Steenhuffel
Sport

Parcours van de Great Breweries Marathon brengt 6.000 deelnemers naar Kasteel Diepensteyn in Steenhuffel

zon 4 mei
Onderwijs
Politiek

Tientallen mensen protesteren tegen prijsverhoging schoolopvang in Vilvoorde: “De woede zit diep”

Cultuur
Groen
Economie

Grondwitloofseizoen geopend in Steenokkerzeel: "Toonbeeld van ambacht, vakmanschap en traditie"

Meer nieuws uit de regio

Jeugd
Onderwijs

YOUCA Action Day zet jongeren dagje aan het werk: "Later iets in de sector doen"

don 16 okt
Samenleving

Halse weesfietsen krijgen nieuwe toekomst dankzij Groep Intro, NMBS en Fietspunt Halle

don 16 okt
Economie
Samenleving

Einde afbraak hoogspanningslijn Oostkerk-Buizingen: "Omwonenden bedanken"

don 16 okt
Jeugd
Sport
Samenleving

Halle Schaatst keert terug met curlingtoernooi

woe 15 okt
Boombox Rehearsals
Cultuur
Jeugd

Boombox Rehearsals wil met container aan sporthal repetitieruimte voor muzikanten toegankelijker maken

maa 13 okt