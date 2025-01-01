De site van ENGIE in Drogenbos

ENGIE bouwt op site in Drogenbos derde batterijpark in België

Energieleverancier ENGIE start binnenkort met de bouw van een nieuw batterijpark op zijn site in Drogenbos. Na Vilvoorde en Kallo is dit het derde grootschalige batterijopslagproject van ENGIE in België. De werkzaamheden beginnen in maart 2026 en moeten klaar zijn in september 2027.

Het nieuwe opslagproject van 80 MW/320 MWh op de site van ENGIE in Drogenbos zal bestaan uit 88 batterijmodules die vier uur lang stroom kunnen leveren. Hun totale opslagcapaciteit komt overeen met die van 64.000 thuisbatterijen van 5 kWh of het gemiddelde dagelijkse stroomverbruik van 38.400 gezinnen. "De parken zullen een essentiële bijdrage leveren aan de stabiliteit van het net en bevorderen de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het Belgische elektriciteits-systeem", klinkt het bij ENGIE.

“Met dit nieuwe batterijpark versterken we onze huidige positie als Belgische referentie op het vlak van flexibele energieproductie en -opslag. Flexibiliteit is niet toevallig een van de drie hoekstenen van de strategie van ENGIE in België, samen met hernieuwbare energie en slimme klantoplossingen. De flexibele opslagcapaciteit van batterijen zal een sleutelrol spelen in het energiesysteem van morgen: door vraag en aanbod in evenwicht te brengen, ondersteunen ze het elektriciteitsnet en stellen ze ons in staat om de beschikbare hernieuwbare energie optimaal te benutten,” stelt Vincent Verbeke, CEO van ENGIE Belgium.

