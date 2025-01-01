Trekpaard Jérôme en zijn vaste begeleider Sam Stylemans

Brabantse trekpaarden ruimen Laarbeek in Zemst

In het Kollintebos in Zemst ruimen Brabantse trekpaarden takken en bomen op die in de bedding van de Laarbeek zijn gevallen. Die opruimingswerken gebeuren handmatig om de waardevolle natuur niet te beschadigen. Voor het wegslepen van het hout worden trekpaarden ingezet.

Het Kollintenbos is aangeduid als VEN gebied, Habitatrichtlijnengebied, Natura 2000 gebied. Door de combinatie van gevallen bomen in de bedding en de werken van de aanwezige bevers is het gebied te nat geworden. Door de bedding van de Laarbeek opnieuw vrij te maken, kan het water beter stromen en wordt de natuurkwaliteit van het bos verbeterd.

Mochten de opruimingswerken met een tractor gebeuren, zou er schade aan de natuur veroorzaakt. Daarom worden trekpaarden ingezet die opgeleid zijn om dit soort van werk te doen. Het zijn dieren die verblijven in het Provinciedomein van Huizingen. Eén van hen is trekpaard Jérôme. Hij wordt aan het werk gezet met zijn vaste begeleider Sam Stylemans.

