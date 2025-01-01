Parcours Plagecross in Hofstade voorgesteld: “Met alle ingrediënten van weleer”

Van 2001 tot 2008 is Hofstade een vaste waarde op de cyclocrosskalender. Vier keer maakte Hofstade deel uit van het Wereldbekercircuit, in 2008 wordt in het zand van Hofstade het BK veldrijden gereden.17 jaar na dat memorabele BK keert de cross eindelijk terug naar Hofstade.

“Het parcours bevat alle vertrouwde ingrediënten van weleer”, zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo. “De passage langs het strand, waar de supporters rijendik staan, en de loopstrook door het zand zijn bepalende zones op het parcours. Ook de lusjes op weg naar de finish kunnen het verschil maken.”

Op maandag 22 december om klokslag 11u mogen de mannen junioren de spits afbijten op het traditionele parcours langs het strand en rond de vijver van het domein van Sport Vlaanderen. Om 12u10 gaan de mannen beloften van start. In de namiddag is het aan de eliterenners, met om 13u45 de vrouwen en om 15u de mannen. Daarna palmt Average Rob het parcours in voor de Turbo Cross. “Als gemeente zijn we uitermate fier dat de Plage Cross na lange tijd opnieuw op de cyclocrosskalender staat. Met de aanwezigheid van de Turbo Cross en Average Rob is het bovendien twee keer feest in Hofstade. We verwachten een massa supporters en veel volkse ambiance op het iconische domein van Sport Vlaanderen”, besluit burgemeester van Zemst Bart Coopman.