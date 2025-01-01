Innoptus Solar Team racet in Verenigde Staten: "Opnieuw volop voor de eerste plek gaan"

Het Innoptus Solar Team heeft een nieuwe uitdaging. Na een bronzen medaille op het WK in Australië racen de KU Leuvenstudenten voor het eerst in de American Solar Challenge. Drie regiogenoten maken deel uit van het team: Wout uit Herne, Sam uit Londerzeel en Loïc uit Dilbeek

De wedstrijd in de Verenigde Staten is nieuw voor de studenten. "In Amerika de bedoeling om in een bepaalde tijd zoveel mogelijk afstand af te leggen", zegt teammanager Marie-Johanna Schillemans. "De race is ook dubbel zo lang, acht dagen, wat het ook wel vermoeiend maakt en eigenlijk een hele andere strategie kan betekenen voor de teams."

Zonder de knowhow die het team in Australië opbouwde, ziet de voorbereiding er anders uit. "Daarom proberen we nu meer te kijken naar historische weerdata, zoals zon en wind, maar ook naar routes van vorige edities, om daar toch een beetje kennis van op te bouwen", zegt Quinten Duyck, de strateeg van Innoptus Solar Team.

Op het WK in Australië ging het team resoluut voor goud, maar moesten de studenten zich tevreden stellen met brons. "We hebben wel veel geleerd uit Australië, bijvoorbeeld wat werkt en niet werkt", zegt Schillemans. "Maar we voelden dat er echt wel meer inzat. Dus nu kunnen we opnieuw volop voor de eerste plek gaan."

