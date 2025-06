Bekritiseerde maatregel rond leeflonen in Merchtem houdt stand: “Uitspraak op een cruciaal moment”

In Merchtem worden leeflooncliënten niet langer met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van beslissingen over hun dossier. Voortaan moeten de cliënten hun brief persoonlijk afhalen. De maatregel kwam op nogal war kritiek te staan en was volgens sommigen zelfs onwettig. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits onderzocht daarom de wettelijkheid ervan en komt tot de vaststelling dat de verstrenging wel degelijk juridisch sluitend is.

“Het voelt als een gerechtvaardigde bevestiging van ons beleid”, zegt schepen van Sociale Zaken Reinhoud De Bosscher. “We hebben dit traject met kennis van zaken en een stevige juridische onderbouw opgezet. Ondanks de aanvankelijke storm aan kritiek, wisten we dat we juist zaten. We hadden met deze maatregel een duidelijk doel voor ogen: het sociale beleid efficiënter, persoonlijker én controleerbaarder maken. We zijn trots dat het OCMW van Merchtem hierin een voortrekkersrol speelt. We moeten durven vernieuwen én onze verantwoordelijkheid nemen.”

De uitspraak komt volgens de gemeente Merchtem op een cruciaal moment. Door de geplande federale hervorming waarbij het recht op een werkloosheidsuitkering in de tijd wordt beperkt, dreigt een groeiende groep mensen zonder inkomen terecht te komen bij de OCMW’s. “We verwachten een duidelijke toename van het aantal hulpaanvragen”, aldus De Bosscher. “Het is belangrijk dat we als lokaal bestuur voorbereid zijn. Dat betekent: kordate, rechtvaardige beslissingen én controle over onze middelen. Wie denkt dat het OCMW enkel een vangnet is, onderschat de uitdaging die op ons afkomt.”