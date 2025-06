Na de shuttlebus heeft Hoeilaart nu de meeneemhalte: “Je moet wel rekenen op medewerking van voorbijgangers”

Door veranderingen in de dienstregeling van De Lijn rijden er nog amper bussen tussen het centrum van Hoeilaart en de wijken Sloesveld en Tentrappen. Ook leerlingen die in Overijse naar school gaan, hebben in de spits geen verbinding meer. De gemeente legt zelf een shuttlebus in van en naar het station, maar die blijkt al snel te duur voor de tien gebruikers per dag. Nu is er een nieuwe oplossing: de meeneemhalte.

“Het werkt zoals liften. Je gaat aan de halte staan en bij het voorbijrijden van één van je buren of een andere chauffeur, neemt die je mee naar het dorp”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Demaerschalk. “In het dorp is er ook een halte voorzien die de mensen meeneemt. Het is een systeem dat al werkt in het buitenland, we willen dat ook uittesten in Hoeilaart. Je moet een beetje tijd hebben, want je moet rekenen op de spontaniteit en medewerking van de voorbijgangers.”

Inwoners Anita en Ingrid zouden de meeneemhalte zeker eens uitproberen. “Maar ik rijd enkel mee met mensen die ik ken, anderen vertrouw ik niet”, klinkt het. “Ik had liever dat de bus om het half uur terugkwam. In het weekend konden we toen weg, nu hebben we niks meer. We zitten hier echt opgesloten.”

Hoeilaart wil het project een kans geven, maar blijft ook druk zetten bij De Lijn. “We hebben een brief geschreven naar minister De Ridder en hopen dat ze haar mening herziet en budget uittrekt om haltes die zijn afgeschaft opnieuw in het leven in te roepen”, aldus schepen Demaerschalk.