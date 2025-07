NMBS wil met nieuwe fietsenparking combinatie trein-fiets aantrekkelijker maken

De NMBS opende een nieuwe beveiligde fietsenparking aan het station van Groenendaal. De parking werkt met een toegangscontrole en telt 88 overdekte fietsplaatsen, waaronder 8 voor buitenmaatse fietsen zoals bakfietsen. Dankzij de parking is het aantal fietsparkeerplaatsen aan het station uitgebreid tot 136 in het totaal. De NMBS wil reizen met de trein in combinatie met de fiets aantrekkelijker maken. In het sation van Groenendaal nemen wekelijks gemiddeld 3.900 mensen de trein.