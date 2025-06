Nieuwe fase in uitrol GEN-netwerk: extra sporen tussen stations Watermaal en Terhulpen

Het Gewestelijk ExpresNet rond Brussel heeft tot doel het openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad te verbeteren. Daarvoor worden op de 5 belangrijkste spoorassen extra sporen aangelegd. Op de lijnen Brussel-Halle, Brussel-Leuven en Brussel-Denderleeuw zijn die werken intussen uitgevoerd en de nieuwe sporen in gebruik genomen. Op de lijnen Brussel-Ottignies en Brussel-Nijvel wordt nog volop gewerkt.

Om het volledige GEN-net klaar te krijgen, wacht Infrabel nog op een aantal vergunningen. Zo is de procedure voor sporen in Sint-Genesius-Rode nog lopende. Voor de situatie in Linkebeek zijn nog veel vraagtekens.