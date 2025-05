Projectontwikkelaar Koldamsite Hoeilaart heeft nieuw, kleinschaliger woonproject klaar

Projectontwikkelaar Straco Real Estate vertrok na het intrekken van het vorige project van een wit blad voor het uitdenken van een nieuw woonproject op de Koldamsite in Hoeilaart. "We hebben een nieuw project getekend, dat veel minder dens is en twee groene doorsteken heeft," licht directeur van Straco Real Estate Stefan Franck toe. "Naar ons gevoel sluit dit nieuwe project beter aan bij de dorpskern van Hoeilaart."

Volgens de nieuwe plannen komen er op de Koldamsite 64 appartementen, 7 eengezinswoningen en een eerstelijnspraktijk met behalve dokters ook andere zorgverleners. Ook de architectuur van de nieuwbouw zou beter moeten passen bij het centrum van de druivengemeente. "Door schuine daken te implementeren, sluiten we beter aan op die typische architectuur van Hoeilaart. Ik denk dat we nu meer een 'pandsgewijze' opbouw hebben, waardoor we het gevoel van een gesloten straatwand helemaal achter ons kunnen laten," aldus Franck.

De projectontwikkelaar broedt al vijf jaar op een nieuwbouw, maar stootte op heel wat protest. Een actiecomité vindt het eerste plan van 93 woningen eind 2021 te groot en niet passen in de gemeente. Door de commotie en veranderende inzichten besliste de promotor in de daaropvolgende jaren z'n vergunningsaanvraag en uiteindelijke vergunning in te trekken. Het project is dan al een stuk kleiner. Volgens de actiegroep is het verhaal midden 2023 voorbij, tot vandaag dus. "Er vallen een aantal zaken op waar ze naar geluisterd hebben in de periode dat er verzet is geweest. Maar ik blijf het nog altijd jammer vinden dat het toch nog altijd gaat over een volledige verdichting. Er komen twee doorgangen voor de zwakke weggebruiker, maar dat maakt niet dat het geen 'aanpalend-aan-de-stoep-gebouw' wordt van een gelijkvloers en drie bouwlagen over de volledige lengte, volledige breedte," horen we in een eerste reactie van Jan Montreuil van de actiegroep 'Hoeilaart, een dorp geen stad'.

De projectontwikkelaar hoopt in 2026 met de werken te kunnen starten.