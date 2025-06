Opgelet: nieuwe voorrangsregels op kruispunt Huinegem

Door nutswerken in het centrum van Asse geldt al enige tijd eenrichtingsverkeer tussen Huinegem en het station van Asse. De werken in deze zone lopen stilaan ten einde. In het gedeelte Weversstraat tussen Boekfos en Huinegem wordt vanaf morgen verkeer in beide richtingen opnieuw mogelijk. Gelijktijdig wordt de voorrangsregeling aangepast.

De nieuwe voorrangsregeling is definitief en moet voor een betere doorstroming van het verkeer vanuit Huinegem zorgen. Ook fietsers verlenen, net als gemotoriseerd verkeer, voorrang op het kruispunt.